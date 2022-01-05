اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو باتحاد الصناعات: الدولة تدخلت لتقليل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:53 م
عضو باتحاد الصناعات: الدولة تدخلت لتقليل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد محمد البهي
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كل مرحلة يكون لها ضرورياتها، والفترة الحالية نتيجة معايشاتنا مع جائحة كورونا لأكثر من عامين، فأثر ذلك سلبا على العالم بأكمله، وكان له تأثيرا بالغا على الدول الصناعية الكبرى، ومن هناك كان لابد من تدخل الدولة لتقليل تداعيات الجائحة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "القطاع الصناعي يقود التنمية منذ سنوات في مصر، والدولة تعمل على المشروعات القومية، وتلك المشروعات الهامة، يرغب الكثير من رجال الأعمال في المشاركة بتلك المشروعات لأهميتها، والتعامل مع القطاع الخاص يولد الثقة، وهو ما تقوم به الدولة الآن".
 
وقال: "الإنفاق على المشروعات القومية نجد أنه ضعف أو ضعفين الموازنة، ومن خلال تحقيق الربح، يمكنك أن تستكمل المشروعات المتعلقة بحياة كريمة".
 
وتابع: "اتحاد الصناعات طبقا لتكوينه، يحمي كل القطاعات الصناعية، ولدينا 19 غرفة، والقائمين عليها خبراء في مجالهم".

اتحاد الصناعات

القطاع الخاص

المشروعات القومية

الاقتصاد المصرى

جائحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتمال التشكيل النهائى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:18 م

رئيس اتحاد الصناعات: رسائل الرئيس السيسي حول المصالحة الصناعية فكر جديد

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:45 م

انتخاب المهندس طارق شكرى رئيسا لغرفة التطوير باتحاد الصناعات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:44 م

المهندس أحمد حلمى رئيسا لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:16 م

رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يوفر العملة الصعبة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة