عضو باتحاد الصناعات: الدولة تدخلت لتقليل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد

ماجد تمراز

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، إن كل مرحلة يكون لها ضرورياتها، والفترة الحالية نتيجة معايشاتنا مع جائحة كورونا لأكثر من عامين، فأثر ذلك سلبا على العالم بأكمله، وكان له تأثيرا بالغا على الدول الصناعية الكبرى، ومن هناك كان لابد من تدخل الدولة لتقليل تداعيات الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "القطاع الصناعي يقود التنمية منذ سنوات في مصر، والدولة تعمل على المشروعات القومية، وتلك المشروعات الهامة، يرغب الكثير من رجال الأعمال في المشاركة بتلك المشروعات لأهميتها، والتعامل مع القطاع الخاص يولد الثقة، وهو ما تقوم به الدولة الآن".

وقال: "الإنفاق على المشروعات القومية نجد أنه ضعف أو ضعفين الموازنة، ومن خلال تحقيق الربح، يمكنك أن تستكمل المشروعات المتعلقة بحياة كريمة".

وتابع: "اتحاد الصناعات طبقا لتكوينه، يحمي كل القطاعات الصناعية، ولدينا 19 غرفة، والقائمين عليها خبراء في مجالهم".