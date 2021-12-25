اليوم السابع
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رئيس اتحاد الصناعات: رسائل الرئيس السيسي حول المصالحة الصناعية فكر جديد

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:45 م
رئيس اتحاد الصناعات: رسائل الرئيس السيسي حول المصالحة الصناعية فكر جديد رئيس اتحاد الصناعات
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كانت مهمة، موضحا أن عملية المصالحة المجتمعية التي تحدث عنها الرئيس، هي تكملة لـ "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن من يعمل بشكل غير قانوني، لا يمكن التعامل معه أو تمنحه خدمات أو تُدخله في التصدير، وبالتالي لابد من ضمه للاقتصاد الرسمي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "المشروعات التي تعمل بدون تراخيص، الكثير منهم أهل خبرة، ولا داعي بأن يكون مُطارداً، وإنما سيتم منحه رخصة، والدولة ستوفر له كل السبل من أجل التطوير والتسويق، وهذه الفئة يمكنها العمل وإنتاج المنتجات التي سيتم استخدامها في مشروع حياة كريمة".

وقال: "ما قاله الرئيس اليوم هو إعجازي في عملية المصالحة، والمصالحة الصناعية هو فكر اقتصادي جديد، وخطوة شديدة الأهمية، ومصر في مجال المشروعات والإنتاج المحلي، تقدمت بشكل كبير، وأصبح هناك العديد من المصانع تعمل وتتوسع، والمناطق الصناعية الجديدة تعمل على دمج الاستثمار غير الشرعي بالاقتصاد الرسمي"


الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اتحاد الصناعات

المصالحة الصناعية

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