ضبط 564 مخالفة مرورية متنوعة و3 حالات تعاطى مخدرات أثناء القيادة بأسوان

أسوان – صلاح المسن

شنت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير 564 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التي شنتها إدارة المرور تحرير 79 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة. والتصالح الفوري في 91 مخالفة وتحرير 118 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 40 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 110 حالات لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 120مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان أول، وأسفر الفحص عن 3 حالات إيجابية لتعاطي الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة وتباشر النيابات المختصة التحقيق وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتي ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.