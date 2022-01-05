ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كيان تعليمى وهمى بالمنوفية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ومن خلال ذلك تمكن من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - أكلاشيه منسوب للأكاديمية - كمية من طلبات الإلتحاق بالأكاديمية - دفتر إستلام مبالغ مالية - مبلغ مالى)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة) وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه يقوم بتزوير الكارنيهات المنسوبة للأكاديمية المشار إليها باستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.