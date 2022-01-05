اليوم السابع
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صور جديدة لحادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:04 م
صور جديدة لحادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى حادث تصادم سيارات الطريق الاوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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ينشر اليوم السابع صورا جديدة لحادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ولا تزال عمليات المعاينة تجرى بمحيط الحادث، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الحادث، لحين القيام برفع الحطام بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل، وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

اشتعال السيارات
اشتعال السيارات

 

الاوسطى
الاوسطى

 

الاوسطى
الاوسطى

 

تصادم
تصادم

 

حادث الاوسطى
حادث الاوسطى

 

حادث التصادم
حادث التصادم

 

حادث مرورى
حادث مرورى

 

حريق
حريق

 

رجال الامن
رجال الامن

 

نفق الاوسطى
نفق الاوسطى

حادث مرورى

الدائرى الاوسطى

اخبار الحوادث

إدارة المرور

عمليات النجدة

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