صعود الأسهم السعودية ودبى والكويت بجلسة الأربعاء.. وهبوط البحرين وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.85% رابحًا 96.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11453.08 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحًا 9.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3225.29 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.04% خاسرًا 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 8406.693 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1796.08 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% رابحًا 96.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11453.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.65% خاسرًا 425.6 نقطة ليغلق عند مستوى 25352.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 140 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.39%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاعي المواد الأساسية والأدوية بنسبة 0.93%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.89%، فيما تراجع قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.67%.

وقفز 161 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 6.77%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 4.60%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.13%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 2.16%، ثم سهم "أم آي اس" بنسبة 1.96%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 339.8 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحًا 9.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3225.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.5 مليون سهم محققة ما قيمته 276.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4042 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.48%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.40%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.70%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 51.3 مليون ورقة بقيمة 67.5 مليون درهم.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحًا 50.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7105.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% رابحًا 56.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7724.09 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.66% رابحًا 38.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5899.23 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.72% رابحًا 44.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6138.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 262.9 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9496 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.01%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.7%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.



بورصة أبو ظبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 8406.693 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.539 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 221 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 6774 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 7.06%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 3.7%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 2.94%، ثم سهم " شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.78%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 334.9 مليون درهم.