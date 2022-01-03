هبوط بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الاثنين..وتباين مؤشرات "الكويت"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها البحرين وأبو ظبي بنسبة 0.28%، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.15% خاسرًا 4.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3190.97 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.04% خاسرًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 11327.52 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 11327.52 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.93% خاسرًا 245.49 نقطة ليغلق عند مستوى 26030.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.4 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.24%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.83%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والأدوية بنسبة 0.78%، 0.77%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.09%.

وقفز 40 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 4.6%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 4.04%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 2.84%، وتراجع 162 سهمًا على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 6.35%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 801.6 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرًا 4.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3190.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 90.6 مليون سهم محققة ما قيمته 284 مليون درهم من خلال تنفيذ 3277 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.24%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.21%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.16%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 7.39%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 101.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.36%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرًا 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8464.572 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.552 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 171.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 4641 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.16%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.71%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 9.43%، ثم سهم " شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 3.88%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 325.1 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرًا 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1792.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 635.2 ألف سهم بقيمة 221.7 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 53.03% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.23%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 18.62% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.33%، 0.76%، 0.56%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.88% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.51%.



بورصة الكويت بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحًا 8.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7051.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحًا 14.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7653.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسرًا 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسرًا 11.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 119.6 مليون سهم بقيمة 22 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5451 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.34%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.7%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%.