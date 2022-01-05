صرف 1.1 مليون علبة ألبان مدعمة للأطفال خلال 2021 فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات إدارة رعاية الأمومة والطفولة السنوية حيث تضمنت فحوصات ما قبل الزواج حيث تم إصدار حوالى 80 ألف شهاده فحص راغبي الزواج، متابعه للأم الحامل بصفة دورية ولبروتوكول رعاية الحامل، إجراء الكشف الطبي الشامل، قياس الوزن والطول والكشف على الأسنان، التأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم، التوعية الصحية للرضاعة الطبيعية والمشورة التغذوية، الاكتشاف المبكر لحالات الحمل ذي الخطورة العالية مع التحويل للمستشفيات للمتابعة، ورعاية الأم بعد الولادة.

وتشمل المتابعة التأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة، تقديم الدعم والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والمشورة الصحية للأم، صرف 640 ألفا من الألبان الصناعيه المدعمه، وعدد عينات الغدة الدرقية المأخوذة حوالى 111 ألف عينة وتحويل الحالات الإيجابية إلى المراكز العلاجية، تطعيم حوالي 19800 حامل بتطعيم توكسيد التيتانوس تدريب الأطباء والتمريض بأقسام الحضانات على سحب عينات الغدة الدرقية واكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.

وتفعيل المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية للاطفال بدور التضامن الاجتماعي بالمحافظة والكشف على عدد 100 طفل وعمل الفحوصات المعملية اللازمه لهم وصرف العلاج االازم للاطفال الذين يعانون من الانيميا وغيرها. تنظيم حملات وبرامج توعوية بالتجمعات كالأسواق والمراكز التجارية والجمعيات النسائية تهدف لتثقيف السيدات في ما يتعلق بشتى المواضيع التي تخص صحة المرأة، وتغيير العادات والسلوكيات الغذائية الخاطئة للوقاية من الأمراض. جاء ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة والطفل.