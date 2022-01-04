كليتا "تمريض وحقوق" بجامعة سوهاج تفوزان بالمركز الأول فى البحوث الاجتماعية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج فوز الطالب إيليا هاني محروس بكلية التمريض، والطالب محمد جمال فؤاد بكلية الحقوق، بالمركز الأول فى مسابقة البحوث الإجتماعية التي نظمتها إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك فى موضوعي "دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمية الإجتماعية"، وموضوع "الجريمة الإليكترونية وآثارها على المجتمع".

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إن تلك المسابقات تساعد في إكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، إلى جانب تطوير قدراتهم على التفكير الإبداعي بشكل منهجي ومنظم.

وأوضح صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أنه في موضوع "دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمية الإجتماعية" فاز بالمركز الأول الطالب إيليا هاني بكلية التمريض، كما فازت الطالبة إيمان أحمد إسماعيل بكلية الآداب بالمركز الثاني، وحصل الطالب علاء عوض محمد بكلية الآداب على المركز الثالث، مضيفاً أنه في موضوع "الجريمة الإليكترونية وآثارها على المجتمع"، قد فاز بالمركز الأول الطالب محمد جمال فؤاد بكلية الحقوق، والطالبة طابيسا رأفت خلف بكلية الآداب جاءت في المركز الثاني، أما الطالبة صفاء قبيصي خلف بكلية الآداب فحصلت على المركز الثالث.

وأشارت أسماء عمر مسئول النشاط الإجتماعي، أن المسابقة تضمنت عدة شروط منها ألا يزيد البحث عن 20 صفحة يتبع فيها قواعد البحث العلمي، دعمه بالمراجع والاحصائيات مع صياغة الموضوع من وجهة نظر الشخصية، مضيفة أنه شارك فى المسابقة 20 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وقد تم توزيع مكافآت مالية وشهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.