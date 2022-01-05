شاهد تجهيزات مجمع معاهد البعيرات الجديد بالأقصر "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" فى 15 صورة التجهيزات المميزة لمنارة علمية جديدة تستعد لفتح أبوابها للطلاب فى قرية البعيرات غرب محافظة الأقصر، وهي "مجمع معاهد البعيرات"، حيث شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، الاستلام الابتدائى لمجمع معاهد البعيرات "رياض أطفال وابتدائى وفتيات إعدادى ثانوى" بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بعد الإحلال والبناء من جديد، بفضل توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبجهود الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، من أجل العمل على تطوير الأبنية التعليمية بالأزهر الشريف لمواكبة العصر وتوفير الجو المناسب للمعلم والمتعلم للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومجمع معاهد البعيرات جرت إعادة إحلاله وبناؤه بجهود رجال الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبإشرافها، وتم تسليم المبنى فى وقت وجيز وقياسى، حيث تم تسلم الموقع فى 17 مايو 2021، على أن يكون تاريخ الانتهاء منه 16 مارس 2022، لكن كانت هناك وعود قاطعة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن يكون التسليم فى 15 يناير 2022، وقد تم التسليم قبل تلك المواعيد الثلاثاء 4 يناير 2022.

ويتكون المعهد الجديد أولاً:- الدور الأرضى (مصلاة - حجرة زائرة صحية - وفناء - حجرة حارس - ومظلة - ودورات مياه - ومخزن - وأوفيس)، وثانياً:- الدور الأول علوى: (حجرة لشيخ المعهد - 6 فصول دراسية منها 3 فصول رياض أطفال و3 فصول ابتدائى)، وثالثاً:- الدور الثانى علوى ويتكون من: (2 معمل وغرفتى تحضير - وحجرة إدارة - و6 فصول دراسية)، ورابعاً:- الدور الثالث علوى ويتكون من: ( حجرتين للإدارة - ومكتبة - و7 فصول دراسية)، وخامساً:- الدور الرابع علوى: ويتكون من: (حجرتين للإدارة - وحجرة للحاسب الآلى - و7 فصول دراسية)، ليستوعب المبنى أكثر من 200 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، وأكثر من 400 طالبة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، والجدير بالذكر أن المعهد يخدم أبناء وفتيات مدينة القرنة وقرية البعيرات لتوسطه المنطقة.



أروقة فصول مجمع معاهد البعيرات





أروقة مجمع معاهد البعيرات الجديد





الواجهة فى مجمع معاهد البعيرات الجديد





بوابة مجمع معاهد البعيرات الجديد





تجهيزات مكان الصلاة فى مجمع المعاهد بالبعيرات





تجهيزات مميزة داخل مجمع معاهد البعيرات





تشطيبات مجمع معاهد البعيرات الجديد





تشطيبات مميزة فى مجمع معاهد البعيرات الجديد





تصميم مميز فى مجمع معاهد البعيرات الجديد





غرف رياض الأطفال داخل مجمع معاهد البعيرات





قاعات الدروس فى مجمع معاهد البعيرات الجديد





قاعات مجمع معاهد البعيرات الجديد_2





مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة





منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة

