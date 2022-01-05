سفاح الإسماعيلية فى الطريق إلى عشماوى بعد الحكم بإعدامه (إنفوجراف)

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها اليوم بالإعدام شنقا لـ "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.

كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

المتهم عبد الرحمن نظمى الشهير بـ"دبور" ذبح شخصا فى الشارع.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا على المتهم.

فى 9 ديسمبر الماضى أحيلت أوراق "دبور" لفضيلة المفتى.

ارتكب المتهم 3 جرائم: قتل الضحية والشروع فى قتل اثنين آخرين وحيازة واستعمال سلاح أبيض.

أسرة المجنى عليه قالت بعد الحكم إنه يمكنها الآن أن تتلقى العزاء.