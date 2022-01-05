اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:28 م
أكرم القصاص
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رئيس كازاخستان يتحدى الانقلاب.. ويؤكد: باق فى البلاد مهما كانت الظروف

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:45 م
رئيس كازاخستان يتحدى الانقلاب.. ويؤكد: باق فى البلاد مهما كانت الظروف رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف
وكالات الأنباء

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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أى ظروف.

وقال توكاييف، حسبما نقلت "روسا اليوم"، إنه من اليوم يتولى مهام رئيس مجلس الأمن وهو المنصب الذي كان الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف قد عين له مدى الحياة.

وأضاف توكايف في خطاب للشعب هو الثاني من نوعه منذ يومين، إنه سيبقى في العاصمة وسيكون مع الناس "مهما كانت الظروف"، متعهدا بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية.

وقال توكاييف إنه خلال المواجهات الأخيرة سقط عدد من الضحايا بين عناصر قوات الأمن، مؤكدا أنه اعتبارا من اليوم تعتزم السلطات التصرف بأقصى درجة من الحزم ضد منتهكي القانون خلال الاحتجاجات.

وقال إن هناك "متآمرين بدوافع مالية" وراء الاحتجاجات في البلاد، وكذلك وعد الرئيس الكازاخي بتقديم مقترحات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتسوية الأوضاع في البلاد


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