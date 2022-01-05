رئيس جامعة بنها يستقبل فريق المحاكاة لتجديد الاعتماد الأكاديمى لكلية الطب البشرى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم، زيارة فريق المحاكاة لكلية الطب البشري استعدادا للتقدم للاعتماد الأكاديمي، وذلك بحضور الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عبدالرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكلية.

والتقى الدكتور جمال سوسة، أعضاء الفريق برئاسة الدكتور حمدي عبد السميع محمد الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، والدكتورة وفاء فوزي حسين الأستاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والدكتورة مروة أحمد عباس الأستاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والدكتورة أميرة حسن والي الأستاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة بنها حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

من جانبه أكد الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب لتجديد اعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.