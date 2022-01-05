اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 03:57 م
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رئيس جامعة الأقصر يستعرض نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:24 م
رئيس جامعة الأقصر يستعرض نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم مبادرة حياة كريمة رئيس جامعة الأقصر يستعرض نشاط دعم مبادرة حياة كريمة
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم 61، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش المجلس مقترح تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية محددة لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

كما ناقش المجلس مقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة الصحة والسكان وذلك للتنسيق والتعاون في تنفيذ القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعات في ضوء مبادرة حياة كريمة، وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد محجوب، نشاط جامعة الأقصر وما نفذته في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

كما استضافت جامعة الأقصر، فعاليات الملتقى العلمي الثاني الذي تنظمه جمعية زمالة الكيمائيين المصرية، تحت عنوان "الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع" بقاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

ومن جانبه، رحب الدكتور علاء عطية برئيس جامعة الأقصر، وقدم له الشكر على رعايته للملتقى الذى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء فى خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والاستشاريين فى كل علوم الكيمياء، وتكوين حلقات وصل بين خريجى كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها، والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الابحاث التطبيقية فى المصانع وادخال فكر الحفاظ على البيئة فيها، لافتا إلى أن الجمعية تسير بخطوات متقدمة فالملتقى الماضى كانت الجمعية تحت التأسيس، أما الحالى فيعلن فيه إشهار الجمعية بشكل رسمى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.


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