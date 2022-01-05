اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:59 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قافلة طبية - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الخميس وبعد غد، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الشرقية والوادى الجديد.

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة

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