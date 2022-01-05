اليوم السابع
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رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:24 م
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير مرقص إسحاق

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توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 
وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.
 
من جانبه، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تواجده اليوم بمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية، وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.
 
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (10)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (10)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (1)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (1)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (2)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (2)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (3)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (3)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (4)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (4)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (5)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (5)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (6)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (6)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (7)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (7)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (8)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (8)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (9)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (9)
 

الكاتدرائية

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

عيد الميلاد

يوم سابع بلس

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