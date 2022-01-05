رئيس المفوضية الليبية للانتخابات يبحث مع مسئولة أممية الاستعداد للانتخابات

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية – خلال إحاطة له أمام البرلمان - أن آخر تلك الأحكام حكم محكمة استئناف مصراتة الصادر فى 19 ديسمبر القاضى بإيقاف قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021، الصادر فى 24 نوفمبر الماضى، بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحى ما يعنى إيقاف جميع الإجراءات التى تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.
وأكد السايح أن المفوضية لا تستطع تجاوز أحكام القضاء الليبى سواء كان داخل أو خارج المدة الزمنية التى حددها القانون، لافتا إلى أن تلك الأحكام القضائية أنشأت مراكز قانونية لصالح بعض المرشحين، وأصبحت المفوضية تتعامل معهم بأى حال من الأحوال.
وأضاف أن من الأسباب التى أدت إلى تأجيل الانتخابات الليبية، تهديدات وجهت للمفوضية فى حال قامت بإصدار القائمة النهائية للمرشحين فى ظل وجود أسماء مرشحين بعينهم.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن أسباب تأجيل الانتخابات التى ذكرها لم ولن تستطع المفوضية تجاوزها إلا بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الليبى للخروج من الأزمة أو نجد حلول أخرى نستطيع من خلالها استكمال العملية الانتخابية أو نبحث عن مخرج آخر غير استكمال العملية الانتخابية.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.
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