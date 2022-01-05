رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسى على تخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة بالأقصر

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالات عيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة، وقال خلال كلمته بالاحتفال: "أتقدم لكم جميعا بخالص التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وأتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم لنا احتفالنا بعيد الميلاد المجيد، واسمحوا لي بداية أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا العزيز".

وتابع زكى: "مصر منذ تولي الرئيس السيسى تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها -في إطار هذه الرؤية. نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري".

وأضاف القس الدكتور أندرية زكى: " لقد رأينا -وشاركنا- مع مؤسسات الدولة في المبادرات التنموية الكبيرة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد ايقونة الخير في مصر، لتغيير حياة ملايين المواطنين. وأشكر الرئيس أيضا على مواقفه الإنسانية المتعددة، ومن أهمها دعم ذوي الهمم، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والمساواة، كل هذه الخطوات الكبيرة تشير -وبقوة- إلى حالة استقرار البلاد، وانطلاقها بخطى ثابتة نحو المستقبل، فجاء في هذا السياق، القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ، في خطوة تعكس ما المصريين. كما أشكر أيضا سيادة الرئيس لتهنئته لنا وإيفاده السيد أحمد الأنصاري - أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد".

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن ما تحقق على أرض الواقع في مصر. إن عظمة مصر وحضارتها قد تجلت في أبهى صورها في احتفالات نقل المومياوات وطريق الكباش، فاستدعت مصر أمجاد ماضيها وربطتها بحاضرها الذي تسعى فيه إلى مستقبل مشرق، في هذا السياق أيضا، أشكر الدولة المصرية على تخصيص قطعة أرض وبناء كنيسة الأقصر الإنجيلية، والتي ستفتتح خلال أيام قليلة، بديلة لموقع الكنيسة السابق في طريق الكباش، ونثق أن خطوات أعظم ستتخذها مصر، ونرى ملامح المستقبل المشرق بإرادة وعمل".

واختتم الدكتورالقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قائلاً:" أشكر أيضا الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء الذي أناب عنه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة للتهنئة بالعيد، والذي يحضر بصفته أيضا، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، للتهنئة بالعيد، وهو يحضر بصفته أيضا، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، وقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه كلًا من نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، وجرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط".