رئيسا جامعتى بنها وطنطا يهنئان الأنبا مكسيموس والأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

القليوبية إبراهيم سالم-الغربية مصطفى عادل

قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور القمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنها.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي المشرف على شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، خلال اللقاء حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

كما قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمطرانية طنطا وتوابعها لتقديم التهنئة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن تمنياته بأن يحفظ الله مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها الأمن والأمان، وان يعيد الله على الأخوة الأقباط أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

من جانبه أكد نيافة الأنبا بولا عن عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة "مسلمين ومسيحيين"، وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجهًا الشكر لرئيس جامعة طنطا لحرصه الدائم على مشاركة إخوته المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائماً وأبداً رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.