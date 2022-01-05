اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 03:53 م
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حى وسط بالإسكندرية يرفع مخلفات على محور المحمودية استجابة لشكاوى المواطنين

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:09 م
حى وسط بالإسكندرية يرفع مخلفات على محور المحمودية استجابة لشكاوى المواطنين جانب من الحملة
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شن حى وسط بالإسكندرية حملة، وذلك برئاسة عزة سعد رئيس حي وسط، استمرارا لمتابعتها الميدانية، جولة تفقدية موسعة لمحور المحمودية، وجرى خلال الجولة رصد مخلفات متنوعة بالمحور أمام الوكالة، وأمام مكتب الصحة  بشارع جلال الدسوقي.

وقال بيان اليوم، إنه جرى تكليف الفوري برفع المخلفات بمعرفة إدارة النظافة بالحي وشركة نهضة مصر، يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعات الميدانية.

وفى سياق آخر، في إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوي المواطنين، ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، تم اليوم رفع مخلفات أتربة علي أطراف عقار مهدوم بشارع الدكتور أحمد شوقى من أحمد قمحة أمام بوابة كلية الهندسة، بناء على الشكوى الواردة لها.

وجرى رفع المخلفات بمعرفة إدارة النظافة بالحي وشركة نهضة مصر، يأتي ذلك في إطار الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، مع استمرار المتابعة.

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