جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لممرضة قتلت زوجها على فراش الزوجية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، بمعاقبة ممرضة بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها على فراش الزوجية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، والمستشار ياسر على الزيات وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

واعترفت المتهمة عقب القبض عليها بقتل زوجها المجنى عليه، بسبب خيانته لها ، بالإضافة إلى أنها أصبحت كما تقول "مخنوقة منه"، بسبب توجيه الشتائم لها، وعدم إنفاقه عليها.

وقالت إن أفراد أسرة زوجها كانوا رافضين لزواجها من المجني عليه، نتيجة عملها سابقا بملهى ليلي، واعتقادهم أنها سيئة السمعة، وهو ما أدى إلى تكرار وزيادة الخلافات الأسرية مع الضحية.

أضافت أنها في الآونة الأخيرة كانت تعمل ممرضة، وتنفق على زوجها خاصة بعد فقده وظيفته بإحدى الشركات، واعترفت أنها بعد قتله خنقا استولت على هاتفه المحمول، ومشغولات فضية، وخاتمين، وسلسلة، ملك المجنى عليه، وفرت هاربة، وأرشدت عن المسروقات عقب ضبطها.