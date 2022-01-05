تكريم فريق التطوير التكنولوجى بتعليم الغربية لجهودهم فى تطوير التعليم

الغربية - مصطفى عادل

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، وذلك بناء على ما جرى بذله من مجهودات وأعمال تشغيل منظومة تطوير التعليم خلال العام الدراسي 2020 / 2021.



وخلال التكريم، وجه وكيل الوزارة فريق العمل بالتطوير التكنولوجي، على ضرورة تضافر كافة الجهود في خدمة أبنائنا الطلاب، والعمل بروح الفريق، واستمرار تقديم أفضل ما لديهم لإنجاح منظومة تطوير التعليم، ثم قام بتكريم رؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية نيابة عن جميع فرق العمل المعاونة لهم بشهادات التقدير التي تم استلامها من قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة



وجرى التكريم بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام التعليم العام، أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، أحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.