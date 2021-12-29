"التعليم" تكرم مديرى مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات والإدارات

كتب محمود طه حسين

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى احتفالية أُقيمت اليوم الأربعاء، مديرى مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين المتميزين بإدارة البنية التكنولوجية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومحسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووليد الفخرانى مدير البنية التكنولوجية، ومديرى إدارات التطوير التكنولوجى بالمحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي أهمية تفعيل التحول الرقمي ومواكبته في ظل التحديات الحالية، قائًلا: إننا يجب ألا نعالج الفكرة الصواب بإلغائها، بل يجب علينا تصويب آليات تنفيذها، ومشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو أحد أدوات مكافحة الفساد، ونحن نعمل على نقل مصر الآن في إطار التحول الرقمي في كل مناحى الحياة وخاصة التعليم.

وأوضح أن دور المعلم يتكامل مع التطوير التكنولوجى؛ لتحقيق استراتيجية الوزارة التي تعمل على تأهيل كوادرها وتسليحهم بمهارات التحول الرقمى، وقدم الشكر للدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي وفريق التطوير التكنولوجي بجميع محافظات الجمهورية؛ للجهد المبذول، خاصة في منظومة التصحيح الإلكتروني مما يعد إنجازًا كبيرًا تجدر الإشارة إليه، ومتمنيًا مزيد من النجاحات والتقدم.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد ضاهر عن سعادته بهذا اللقاء، قائلًا: "أنا فخور بكم والعمل مع هذا الفريق المتميز من مسئولى التطوير التكنولوجي في جميع محافظات مصر"، مؤكدًا أن ما يحدث في الوزارة من تطوير يرجع لكم ولجهدكم، متمنيًا العمل على نفس المستوى خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات مراكز التطوير التكنولوجى حتى يتحقق الرضا الوظيفى وإتمام العمل على الوجه الأمثل.

وفى كلمته، رحب محسن عبد العزيز بالحضور، مؤكدًا أن كل فريق العمل يستحق التقدير والتكريم، حيث يحرص الجميع على تقديم الأفضل وتلافى العيوب، مشيرًا إلى أن البنية التكنولوجية التى تشهدها المدارس في مصر لم تحدث من قبل، ونبذل قصارى جهدنا لتحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، ومؤكدًا أهمية أن يكون هناك لقاء دورى لمناقشة أية معوقات ومحاولة حلها أولًا بأول.

وأوضح أنه بدءًا من الأسبوع القادم يتم عقد تدريبات لكل القائمين على منظومة التطوير التكنولوجى بالمدارس للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والأجهزة التكنولوجية.

وأكد وليد الفخرانى مدير عام البنية التكنولوجية أن التطوير التكنولوجي بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وما تم بذله من مجهودات خلال الأعوام السابقة يعد دلالة على قدرة الوزارة بكوادرها على الاستمرار في تطوير التعليم بمشاركة كافة الجهات والشركات والمؤسسات وصولًا إلى العدالة والمساواة لجميع الطلاب فى العملية التعليمية.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم مديرى مراكز التطوير التكنولوجى على مستوى الجمهورية والعاملين المتميزين بإدارة البنية التكنولوجية ومنحهم شهادات التقدير.