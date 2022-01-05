اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. فيديو

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:34 م
تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. فيديو جلسة الصلح
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مراسم تقديم الكفن وصلح القودة بين آل حسانى بمركز فرشوط وآل العلاونة والقنابرة بمركز أبوتشت، وذلك بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وشهد الصلح حضور عدد من الأجهزة الأمنية وقيادات لجنة الصلح بقنا، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، واللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية بقنا.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى أكثر من 3 سنوات عندما لقى محمد. ج 22 عاما، سائق توك توك مصرعه من عائلة آل حسانى وبعد تدخل لجان المصالحات تكللت المساعى بالصلح، وحضر مراسم الصلح عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقيادات من المركزين وأبناء العائلتين وأهالى المركز.

 

WhatsApp Image 2022-01-05 at 1.59.01 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-01-05 at 1.59.01 PM
 

 

WhatsApp Image 2022-01-05 at 1.59.02 PM
 

 

WhatsApp Image 2022-01-05 at 1.59.04 PM
 

 


صلح قنا

صلح عائلتين

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة