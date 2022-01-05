تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مراسم تقديم الكفن وصلح القودة بين آل حسانى بمركز فرشوط وآل العلاونة والقنابرة بمركز أبوتشت، وذلك بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وشهد الصلح حضور عدد من الأجهزة الأمنية وقيادات لجنة الصلح بقنا، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، واللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية بقنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكثر من 3 سنوات عندما لقى محمد. ج 22 عاما، سائق توك توك مصرعه من عائلة آل حسانى وبعد تدخل لجان المصالحات تكللت المساعى بالصلح، وحضر مراسم الصلح عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقيادات من المركزين وأبناء العائلتين وأهالى المركز.