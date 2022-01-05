تغطية ترعة الباسوسية وإنشاء محطة وسيطة للقمامة بقليوب والقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها بهدف المتابعة وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال المرحلة الثانية من أعمال تغطية ترعة الباسوسية، التي يبلغ طول الطريق 5.2 كم حيث تم الانتهاء من تغطية 1400 متر طولي بتكلفة 40 مليون جنيه، وحاليا جاري أعمال تغطية 1600 متر بالإضافة إلى رصف 3000 متر بتكلفة 30 مليون جنيه وتقوم مديرية الطرق والنقل بالإشراف على التنفيذ ضمن الخطه الاستثمارية لمحافظة القليوبية، ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق.

وأكد المحافظ، أن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم في أن يكون طريق بديل لقرية باسوس-القناطر لتيسير حركة المرور على المواطنين، كما تفقد المحافظ، قطعة أرض بقرية شلقان بالقناطر الخيرية على مساحة 4.5 فدان تم شراؤها من هيئة الأوقاف المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، لإقامة محطة وسيطة للقمامة على غرار التي تم إنشاؤها بمنطقة القطاوي بشبرا الخيمة لخدمة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى الأداء في المدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة بالمحافظة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وكلف محافظ القليوبية، بسرعة الانتهاء من دراسات الأثر البيئي والدراسات الهندسية اللازمة للبدء في إنشاء المحطة في أقرب وقت ممكن ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل. وتابع المحافظ، الجولة بتفقد عدد من شوارع القناطر الخيرية ووجه بالمتابعة الجيدة وإزالة الإشغالات خصوصا بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وتكثيف جهود المدينة في جمع القمامة على مدار 24 ساعة.