محافظ القليوبية يلتقى مجلس إدارة نادى بنها الرياضى لحل مشاكلهم

القليوبية إبراهيم سالم

إلتقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وذلك للاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم، وتقديم الدعم المادى فى الضائقة المالية التى يمر بها النادى حاليا، ووجود مديونيات تشكل عقبة فى سبيل تطويره.

كما تضمن الاجتماع، حل المشكلات الفنية التى تخص الملعب، والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الأعباء المالية لدى النادي، حيث يتم استئجار ملعب بديل بأربعة آلاف جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن نادى بنها الرياضى يقع على مساحة 7 آلاف فدان بمدينة بنها عاصمة القليوبية ويتمتع بشعبية كبيرة بين شباب ومواطنى القليوبية.

ووعد المحافظ، بتقديم كل الدعم المادى والفنى والمعنوى لنادى بنها الرياضي، مشيرا إلى أن هذا يعد واجبا قوميا لهذا النادى العريق الذى يقدم خدمات وأنشطة رياضية كبيرة لشباب القليوبية عامة ومدينة بنها خاصة.

وناشد المحافظ، رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب والشيوخ للمساهمة فى هذا العمل الجليل لإنقاذ هذا النادى العريق ودعما لشباب ومواطنى القليوبية الذين ارتبطوا وجدانيا بهذا النادى على مدار سنوات طويلة من عمرهم.