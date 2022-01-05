"تعليم المنوفية" تناقش خطة تأمين امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

ترأست اليوم الأربعاء، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماعا لرؤساء أقسام الأمن بالإدارات التعليمية بحضور إبراهيم أبو ضلع مسئول الأمن بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وإسلام خطاب مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، لمناقشة خطة تأمين امتحانات نصف العام يناير 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية باللجان على مستوى المحافظة، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير سيارات التوزيع.

كما تناول الاجتماع عرضا لخطة تأمين مقر المطبعة السرية للامتحانات بالمديرية ومقر لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في إطار البرتوكولات المتبعة وضمان سلامة وصول مظاريف الأسئلة بشكل يومي بأمان.

وخلال الاجتماع أكدت مدير المديرية ضرورة تطبيق الكتب الدورية والتعليمات الأمنية بحظر دخول كافة المركبات داخل المدارس حرصا على سلامة وأمن الطلاب والعاملين.

كما أكدت على قيام مسئولي الأمن بمتابعة حظر تواجد الباعة الجائلين بجوار أسوار المدارس أو أمام بوابات المدارس حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وشددت الدكتورة أماني على سرعة تواصل غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والإبلاغ الفوري عن أية معوقات أو مشكلات أو أحداث من شأنها تعكير الصفو العام للعملية الامتحانية بالمدارس واللجان لوضع حلول فورية منعا لتكرارها.

وعلى صعيد آخر، تفقدت مدير المديرية منافذ تقديم الخدمات للمواطنين بديوان المديرية، وشددت على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا، حفاظا على صحة وسلامة العاملين والجمهور.

وتفقدت مخازن الكتب الدراسية وقامت بمراجعة الانتهاء من تجهيز كراسات الإجابة لامتحانات الشهادتين الإعدادية العامة والمهنية، تمهيدا لتسليمها لمسئولي التوريدات بالإدارات التعليمية.