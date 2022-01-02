تعليم المنوفية: تنظيم تصفيات مسابقة البرلمان المدرسي على مستوى المديرية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اليوم الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة البرلمان المدرسى على مستوى المديرية بمشاركة طلائع البرلمان المدرسى الفائزين على مستوى الإدارات التعليمية وذلك بحضور هانى عنتر مدير المديرية، وسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وإشراف توجيه عام الصحافة المدرسية بالديوان برئاسة الأستاذة منال غنيم موجه عام الصحافة المدرسية وتعاون كامل من موجه أول الصحافة المدرسية بالمديرية وموجهى الصحافة بالإدارات التعليمية العشر.

ونفذ طلائع البرلمان المدرسى من إدارات شبين الكوم وتلا والباجور وقويسنا واشمون التعليمية الجلسات البرلمانية حول مشكلات التعليم والهواتف المحمولة والفضائيات وآثارها السلبية.

وناقشت إحدى الطالبات ببرلمان إدارة قويسنا موضوعا محوريا عن مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة متميزة أظهرت دور البرلمان المدرسى فى تربية النشأ وتدريبهم على الحياة السياسية والاندماج فى الحياة المجتمعية ودعم وترسيخ قواعد الديمقراطية لدى النشئ ليكونوا فاعلين فى المجتمع ومشاركين فى صنع القرار وانخراطهم فى العمل العام، وتدريبهم على أساليب الحوار الديمقراطى وقيم التسامح، وقبول الآخر مع تزويدهم بالمعارف والمهارات المختلفة.

وفى سياق متصل كرم مدير المديرية الطالبة سارة محمد عبد الرشيد بالصف الأول الإعدادى بمدرسة عرب الرمل الإعدادية المشتركة بقويسنا من ذوى الهمم وعضوة البرلمان المدرسى عن الإدارة لتفوقها وتميزها فى الإنشاد الديني.

كما تابع اليوم هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية انتظام الاختبارات العملية والمعملية لطلاب النقل ببعض مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بدأت الجولة بمتابعة مدرسة التربية الفكرية حيث تابع الاهتمام بمستوى النظافة وانتظام العاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية مؤكدا تقديم أوجه الدعم المختلفة لمنظومة العمل بمدارس التربية الخاصة وخاصة مدارس التربية الفكرية فى إطار الاهتمام والرعاية الكاملة التى تتبناها الدولة بهذه النوعية من التعليم.

كما تفقد هانى عنتر انتظام الاختبارات العملية لطلبة الصف الأول الثانوى العام بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بشبين الكوم بمعامل الحاسب الألى وحجرة المجالين الصناعى والزراعى وخلال الجولة شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز وتطهير الفصول كلجان امتحانية بابتاع كافة الاجراءات الوقائية استعدادا لعقد الاختبارات النظرية للطلاب كما وجه بسرعة التخلص من الرواكد الموجودة بالممرات والطرقات وتحديث بعض الوسائل التعليمية المعلقة على الحوائط وكلف لجنة المتابعة بتكثيف المرور على المدرسة لمتابعة تنفيذ ذلك.