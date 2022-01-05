تحديد جلسة 8 فبراير بمحكمة النقض للحكم بقضية تعدى طالب على زميلته بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

حددت محكمة النقض جلسة يوم 8 فبراير المقبل، لإعادة محاكمة الطالب المتهم بخطف زميلته والتعدى عليها بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مرة أخرى، بعد تقديم النائب العام النقض على الحكم الصادر ببراءة الطالب من تهمة الخطف والتعدى عليها التى حركتها طالبة بالمرحلة الثانوية، بعد أن حصل الطالب على حكم بالبراءة من تهمتى الخطف والتعدى.

يذكر أن محكمة أحداث جنايات مستأنف المنصورة، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، وفى الموضوع تأييد الحكم ببراءة المتهم، أن الطالبة المجنى عليها وأشارت إلى أنه كانت على علاقة عاطفية بالمتهم.

كانت طالبة، تدعى "أمل.ع"، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يونيو الماضى، اتهمت فيه زميلها باختطافها والتعدى عليها، وحفظت المحاضر التى حررتها آنذاك، بعد ثبوت عدم وجود أى علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها.

وطالبت بإعادة التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وشاهد عيان، ولأهمية الواقعة، أمر النائب العام بإعادة التحقيق، وحركت "أمل" دعوتين قضائيتين، الأول ثبوت نسب الطفلة للمتهم، وحصلت فيه على حكم بأبوة الطالب المتهم للطفلة بعد ظهور نتيجة تحليل DNA، والثانى خطف والتعدى عليها.