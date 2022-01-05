اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر ورشتين حوثيتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:13 ص
تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر ورشتين حوثيتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، بالإضافة إلى مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه جنوب صنعاء، خلال ضربة جوية.
 
وأكد التحالف، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات وتحصينات العناصر الحوثية فى مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، موضحا أن ثلاث غارات جوية متزامنة دمرت سيارة مدرعة وثلاثة أطقم عسكرية للحوثيين في جبل البلق الشرقي والصحراء المحيطة بجبال لظاه، التي تمكن الجيش الوطني من تحريرها أمس، بالإضافة إلى استهداف اجتماع لقيادات حوثية وقتل على إثرها القائد الميداني للجبهة الجنوبية للحوثيين.

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