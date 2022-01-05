تجديد حبس بلطجى الفيوم قاتل زوجته وحماته ومحتجز أسرتهما 45 يوما.. لايف

الفيوم رباب الجالى

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر مُحرّم درويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، وعضوية المستشارين على لاشين، وفوميل لبيب، تجديد حبس "أيمن. ع" الشهير بخط الفيوم 45 يوما على ذمة التحقيقات

كانت محافظة الفيوم شهدت منذ حوالى شهرين قيام بلطجى يدعى أيمن.ع 40 سنة باحتجاز زوجته وحماته وشقيقات زوجته وبناتهن بمنزله وسط الزراعات بالطريق الدائرى بالقرب من منشأة عبد الله وأطلق أعيرة نارية وعلى الفور انتقلت قوات مكثفة من مديرية أمن الفيوم وطوقت المكان وفرضت كردون أمنى وأغلقت الطريق المؤدى لمنزل المتهم وتم التفاوض مع المتهم لوقت طويل وصل إلى 15 ساعة فى محاولة القناعة بتسليم نفسه وتسليم الرهائن دون المساس بهم ولكن استمر المتهم فى موقفه فى احتجاز الرهائن مما استدعى تنفيذ قوات الشرطة لخطة الاقتحام.

وفى ساعة مبكرة قامت قوات إنقاذ الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم بشكل احترافى وباعلى الإمكانيات من التدريب للحفاظ على حياة الرهائن وحاول المتهم مقاومة القوات وأطلق الطيران فتم تبادل إطلاق النيران معه وأصيب فى كتفه وقدمه وتم تحرير الرهائن وعددهم 4 سيدات وتبين أن المتهم قتل حماته والقى بجثتها بفناء المنزل.

تم نقل المتهم المصاب لمستشفى السجن بمستشفى الفيوم العام ونقلت جثة حماته لمشرحة مستشفى الفيوم العام وتم نقل الرهائن الذى تم تحريريهم إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليهم بعدما تبين ان المتهم تعدى عليهم بالضرب وقام بممارسة أشكال مختلفة من التعذيب وتم احتجاز إحداهن بعدما تبين إصابتها بكدمات بالوجه والجسم.

وبعد يومين من ضبط المتهم تبين انه قام بقتل زوجته ودفنها فى فناء المنزل وتم استخراج جثتها.