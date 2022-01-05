اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما فى قضية "أحداث رمسيس" لـ7 فبراير المقبل

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:00 م
تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما فى قضية "أحداث رمسيس" لـ7 فبراير المقبل المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 22 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 7 فبراير المقبل، لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.


جماعة إرهابية

النائب العام

محكمة الجنايات

الارهاب

طرة

المستشار معتز خفاجى

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