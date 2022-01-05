اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تعاقد "الصحة" على توريدها.. تعرف على الأدوية المضادة لكورونا.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:16 م
بعد تعاقد "الصحة" على توريدها.. تعرف على الأدوية المضادة لكورونا.. إنفوجراف أدوية كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم التعاقد على توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهي عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر" بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد" من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذى انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.
 

 
وكان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
 
واستهل الوزير العرض بمستجدات موقف المتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.
 
وتطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كوورنا المستجد، مشيراً إلى أنه تم توريد حوالي 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف أنواع اللقاحات، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.
 
وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

الصحة

لقاح كورونا

الادوية الجديدة

علاج كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تتفق مع 3 شركات عالمية لتوفير 3 أدوية جديدة وافقت عليها هيئة الدواء الأمريكية حديثاً ..حسام عبد الغفار: الأدوية ضمن برتوكولات العلاج بالمجان.. تصل مصر الشهر الجارى.. جميع أدوية كورونا بالمستشفيات مجاناً

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:03 م

أخبار 24 ساعة.. وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ70 ألف مريض بنهاية يناير

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:00 ص

الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ70 ألف مريض بنهاية يناير

الإثنين، 03 يناير 2022 06:27 م

طبيب لـ dmc: لقاحات وأدوية كورونا أسلحة للتغلب على الفيروس وتحجيمه في 2022

السبت، 01 يناير 2022 06:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة