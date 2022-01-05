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قالت السلطات الصحية في إنجلترا إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/الأربعاء/، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى. يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى "كورونا" فى إنجلترا يبلغ حوالي 11.6 مليون شخص.

يذكرأن، أفادت وزارة الصحة البريطانية بأنه تم تسجيل 218 ألفا و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 13 مليونا و641 ألفا و520 حالة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرته اليوم - أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 148 ألفا و941 حالة.