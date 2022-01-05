بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والقومى للمرأة لتجهيز وحدة المرأة الآمنة

بنى سويف هانى فتحى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون "بالتمرير" لتجهيز وحدة المرأة الآمنة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة.

وصرح الدكتور منصور بأن بنود البروتوكول تتضمن دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الموضوعات ومفاهيم وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال، وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول يشمل أيضا المساهمة في تجهيز وحدة المرأة الآمنة للتعامل مع السيدات المعنفات داخل المستشفى الجامعي وتجهيزها بكافة الإمكانات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.

وأشادت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراة ببنى سويف بالدور الهام الذي تقوم به الجامعة تحت قيادة الدكتور منصور حسن من حيث الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بملف تمكين المرأة وأن جامعة بنى سويف تعد من الجامعات الرائدة في الاهتمام بملف مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة من خلال كافة وحداتها بصفة عامة وكلية الطب والمستشفي الجامعى بصفة خاصة، مؤكدة أن الجامعة شهدت العديد من الإنجازات التي تعد علامة فارقة في تاريخها، فاستطاع ما يزيد عن 130 عنصرا قياديا نسائيا المشاركة في مواقع صنع القرار داخل الجامعة والتي لم تشهدها من قبل.