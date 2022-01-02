رئيس جامعة بنى سويف يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب الجديد ويكرم الاتحاد السابق

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات حفل تنصيب الاتحاد الطلابى للعام الدراسى الجاري، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء الاتحاد، وسط حضور لافت من الطلاب.

استهل الحفل فعالياته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها فقرة غناء وطنى جماعى لمنتخب كورال الجامعة، ثم قام رئيس الجامعة بتكريم اتحاد الطلاب للعام السابق نظراً للأداء المشرف والجهد الذى بذله خلال تلك الفترة، كما كرم اللجنة العليا للانتخابات والتى ساهمت بشكل أساسى فى عملية تسجيل البيانات واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة.

من جانبه اعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته بانفراد الجامعة برئيس اتحاد من ذوى الهمم، مؤكدا على الدور المهم الذى يقوم به الاتحاد فى التواصل مع الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة من أجل تقديم خدمات للطلاب والمساهمة فى التصدى لكافة التحديات التى تواجههم.

وفى ختام الحفل قام الدكتور منصور بتنصيب الطالب خالد السيد محمد أمين بالفرقة الرابعة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من ذوى الهمم برئاسة الاتحاد للعام الجاري، والطالب عبد الرحمن محمد عبده بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والطالب أمين خالد محمد محمود برئاسة النشاط العلمى والتكنولوجي، ومساعده الطالب كريم محمد فتح، والطالب أحمد رفعت رمضان عيد برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب محمد خلف حسن عبد الرسول ، والطالب بحر هشام بحر محمد برئاسة النشاط الفنى ومساعدها الطالبة نورسينا شريف مصطفي، والطالب محمود سامح فتحى برئاسة النشاط الثقافى والإعلامي، ومساعده الطالب أحمد وائل أحمد سيد، والطالب أحمد عواد جاد برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب إسلام ابراهيم فاض ، والطالب محمود محمد عكاشة برئاسة النشاط الاجتماعى و الرحلات، ومساعده الطالب محمد عشرى حسين، والطالبة اية محمد عبد العظيم برئاسة نشاط الأسر، والمساعد الطالب أحمد على حسين محمد.