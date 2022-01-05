بدء أعمال الرصف بطراد النيل وتوريد 130 طن مخلفات لمصنع إعادة التدوير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بنى سويف ، اليوم عدداً من الجهود الميدانية ، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات.

وفي هذا السياق تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن أعمال وضع التربة الزلطية والرملية لطريق طراد النيل وإزالة ورفع الرصف القديم ونقله إلى أماكن آمنة وذلك استعداداً لبداية رصف الطريق بداية من المعهد الديني بالفشن حتى وحدة مرور مركز الفشن ومدرسة الفشن الثانوية الزراعية، بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة بمراجعة الإنارة بشارع الإبراهيمية ومراجعة المحولات بالمدينة، وصيانة كشافات الإنارة العامة بمداخل المدينة واستكمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات بجميع القرى.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت معدات الوحدة المحلية بمسح وتمهيد شارع سعد زغلول وشارع الثورة وشارع بورسعيد، كما تم تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة بشارع الإبراهيمية وسماح الوجوه والثورة والشيخ غنيم والجمهورية والشرفاء وشارع الكروم ومنطقة الضرائب العامة وشارع البحر الأعظم وشارع مصرف مغاغة وطريق الفنية وشارع عماد الدين وشارع السلطان حسين وشارع بورسعيد ومصطفي كامل وسعد زغلول والترعة الفشنية وصلاح سالم والسد العالي، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية وتفريغ الحاويات، حيث تم توريد 130 طن من القمامة والنفايات لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي بسمسطا.