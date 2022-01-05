وقال العميد عوض الدحبول - في تصريح له أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إنه تم ضبط خلية حوثية تقوم بالتنصت على بعض القيادات الميدانية في ألوية العمالقة وتقوم بتتبعهم.

وأضاف أنه جار التحقيق مع تلك الخلية وتبين أنها كانت مكلفة بوضع عبوات في طريق قوات العمالقة التي أتت لتحرير مديريات بيحان، لافتا إلى أنه عند استكمال التحقيقات سيتم الإعلان للرأي العام عن تلك الخلايا ومن يقف خلفها في داخل المحافظة.