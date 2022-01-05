أعلن مدير عام شرطة محافظة شبوة اليمنية العميد عوض الدحبول، أن الأجهزة الأمنية في شبوة تمكنت من القبض على خلية حوثية تتنصت على قادة ألوية العمالقة وتزرع العبوات الناسفة فى طريقهم.
وقال العميد عوض الدحبول - في تصريح له أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إنه تم ضبط خلية حوثية تقوم بالتنصت على بعض القيادات الميدانية في ألوية العمالقة وتقوم بتتبعهم.
وأضاف أنه جار التحقيق مع تلك الخلية وتبين أنها كانت مكلفة بوضع عبوات في طريق قوات العمالقة التي أتت لتحرير مديريات بيحان، لافتا إلى أنه عند استكمال التحقيقات سيتم الإعلان للرأي العام عن تلك الخلايا ومن يقف خلفها في داخل المحافظة.
يذكرأن، قال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش وألوية العمالقة تواصل التقدم غرب محافظة شبوة بالتزامن مع تقدمات كبيرة جنوبي مأرب.
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