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المعاينة: السرعة الزائدة لـ تريلا وراء حادث تصادم سيارات الدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:01 م
المعاينة: السرعة الزائدة لـ تريلا وراء حادث تصادم سيارات الدائرى الأوسطى حادث تصادم سيارات الطريق الاوسطى
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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كشفت معاينة حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الطريق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أن تريلا أثناء نزولها للنفق لم يستطيع السائق السيطرة على السيارة، ونتيجة السرعة الزائدة دهس جميع السيارات، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 8 آخرين واشتعال النيران في 4 سيارات، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الموقف، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة سير المركبات بالطريق.

 

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على السائق المتسبب في حادث تصادم 11 سيارة ملاكى و نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ويدعى" ياسر.ع" 51 سائق من المنصورة ، وسيتم التحقيق معه في الواقعة وكشف ملابساتها.

 

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

 

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

 

 


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تصادم سيارات الطريق الاوسطى

نفق الدائرى الأوسطى

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