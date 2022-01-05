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المرور يعيد فتح نفق الطريق الأوسطى بعد رفع حطام تصادم 11 سيارة

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:47 م
المرور يعيد فتح نفق الطريق الأوسطى بعد رفع حطام تصادم 11 سيارة حادث تصادم سيارات الطريق الاوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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أعادت إدارة المرور ، فتح نفق الأوسطى بعدما تم رفع حطام حادث تصادم 11 سيارة ملاكى و نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة سير المركبات بالطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.


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