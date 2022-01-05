المحافظون يهنئون البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

المحافظات -حسن عبد الغفار-إيمان مهنى

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نصها: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، بخالص التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. داعياً المولى عز وجل أن يعيده على قداستكم والإخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه".

كما بعث محافظ المنيا، برقيات تهنئة لعدد من الوزراء، والمحافظين، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف، والإيبارشيات، والكنائس الثلاثة، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه أو سوء.

ويناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

كما بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.

كما تقدم محافظ أسيوط بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أملا من الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ويرفع الوباء والبلاء وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائما بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.

وجدد مناشدته للمواطنين تجنب التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088) ورقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

كما أرسل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

جاء فيها: "يسعدني أن أبعث لقداستكم باسم شعب محافظة البحيرة وقياداته السیاسية والشعبية والتنفيذية، بأسمي وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعين الله أن يعید هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع أقباط مصر بالخير والبرکات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية".

كما أرسل اللواء المحافظ برقية تهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

ويتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء المحافظة وجميع شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.

كما هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له ومجالس المدن بعيد الميلاد المجيد مقدما لهم باقات من الورود.

جاء ذلك خلال استقباله لهم في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولي عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

وأكد محافظ الشرقية أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أعرب العاملون المسيحيون عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل على رفع رايته وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.