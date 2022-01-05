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الكويت تسجل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:09 م
الكويت تسجل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو الأعلى منذ عامين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

الكويت
 

تطبق الكويت بداية من الأحد المقبل قرار مجلس وزرائها بوقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل حتى 28 فبراير المقبل، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه، وإلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة.وفق صحيفة القبس الكويتية.

وكشفت مصادر حكومية وفق صحيفة القبس الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء الكويتى بمنع إقامة المناسبات والأعراس، يشمل كذلك العزاء في أماكن مغلقة وتجمعات الدواوين.

وقالت المصادر، إن القرار يشمل أي مكان مغلق يحصل فيه تجمعات، لكنه لن يشمل المخيمات والمباريات.


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