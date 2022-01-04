اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت تبدأ تطبيق قرار وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية الأحد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:16 ص
الكويت تبدأ تطبيق قرار وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية الأحد رئيس مجلس وزراء الكويت
إيمان حنا

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تطبق الكويت بداية من الأحد المقبل قرار مجلس وزرائها بوقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل حتى  28 فبراير المقبل، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه، وإلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة.وفق صحيفة القبس الكويتية.

كشفت مصادر حكومية وفق صحيفة القبس الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء الكويتى بمنع إقامة المناسبات والأعراس، يشمل كذلك العزاء في أماكن مغلقة وتجمعات الدواوين.
 
وقالت المصادر، إن القرار يشمل أي مكان مغلق يحصل فيه تجمعات، لكنه لن يشمل المخيمات والمباريات.
 
 
 

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كورونا

مجلس وزراء الكويت

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