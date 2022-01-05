الكشف وتوفير الدواء لـ23 ألف شخص ضمن قوافل علاج أمراض العيون خلال 2021 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم خلال عام 2021 الكشف وتقديم العلاج لـ 23 ألف و203 حالة وتوفير 9394 نظارة طبية وتحويل 248 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية لعلاج أمراض العيون، والتى نظمها صندوق تحيا مصر بقرى محافظة بني سويف، فى إطار المبادرة الرئاسية "نور حياة" التى تستهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

جاء ذلك مناقشته للتقرير السنوى الذى أعدته نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى أن نتائج وجهود القوافل الطبية العلاجية التي نظمها صندوق تحيا مصر خلال عام 2021 للكشف عن أمراض العيون، والتي وصلت إلى 21 قافلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية باعتبارها نموذجا رائدا فى توفير الرعاية الصحية لمرضى العيون، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي لأمراض العيون، من خلال عدد من المحاور تتضمن الكشف المبكر لتجفيف منابع الإعاقة البصرية، بجانب توفير العلاج والأدوية أو الجراحات الطبية المطلوبة في علاج بعض الحالات، مثمناً الدور الكبير والجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر في مجال التعاون مع الدولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.