نقابة الغزل والنسيج: صرف إعانات عاجلة لمصابى وأسر المتوفين بحادث إحدى الشركات

كتبت آية دعبس

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تقديم دعم مالى إلى شهيد العمل والمصابين في حادث إحدى شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المتضريين من انهيار أحد اسقف صالات النسيج أمس الاثنين، موضحا أنه جارى التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة إلى شهيد العمل وكذلك المصابيين.

وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم ،ولكن أيضا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات، مكررا عزاء النقابة العامة في شهيد العمل، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء .

من ناحية أخرى،كان قد قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، إن النقابة تبحث عمل توأمة مرتقبة بين النقابة العامة للغزل والنسيج فى مصر، والعامة للغزل والنسيج والغذائية والزراعة فى الأردن، وذلك خلال اجتماع جمع بين قيادة النقابتين اليوم الأربعاء بالقاهرة.