اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:30 م
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نقابة الغزل والنسيج: صرف إعانات عاجلة لمصابى وأسر المتوفين بحادث إحدى الشركات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:58 ص
نقابة الغزل والنسيج: صرف إعانات عاجلة لمصابى وأسر المتوفين بحادث إحدى الشركات عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج
كتبت آية دعبس

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قرر مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تقديم دعم مالى إلى شهيد العمل والمصابين في حادث إحدى شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المتضريين من انهيار أحد اسقف صالات النسيج أمس الاثنين، موضحا أنه جارى التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة إلى شهيد العمل وكذلك المصابيين.
 
وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ما  تقوم به النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم ،ولكن أيضا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات، مكررا عزاء النقابة العامة في شهيد العمل، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء .
 
من ناحية أخرى،كان قد  قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، إن النقابة تبحث عمل توأمة مرتقبة بين النقابة العامة للغزل والنسيج فى مصر، والعامة للغزل والنسيج والغذائية والزراعة فى الأردن، وذلك خلال اجتماع جمع بين قيادة النقابتين اليوم الأربعاء بالقاهرة.
 
وأوضح إبراهيم، أن اللقاء أسفر عن قرارات هامة، منها: عقد لقاء لإقرار هذه التوأمة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة فى مصر لبحث تأثير وتداعيات فيروس كورونا على عمال البلدين فى مجال الغزل والنسيج والزراعة، مؤكداً على أن هذا التنسيق والتعاون يتزامن مع توجهات القيادة السياسية فى مصر والأردن، والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات والملفات التى تخص السياسة والاقتصاد .
 

 


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