اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القضاء الإدارى يؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:09 م
القضاء الإدارى يؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية عمرو واكد وخالد أبو النجا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية (أفراد) بمحكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار فتحي إبراهيم توفيق برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا علي قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق، وتأييد القرار.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

وكذا نصت المادة 12 فقره من ذات القانون على أن تنتهي العضوية في الحالات الأتية.

أ-اعتزال العضو.

ج- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.

ه- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتابع "سعيد" أن عمرو واكد وخالد أبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر.


عمرو واكد

خالد ابو النجا

نقابة المهن التمثيلية

اخبار الحوادث

القضاء الادرى

محكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكاديمى لـ"إكسترا نيوز": عمرو واكد خان مصر.. وخالد أبو النجا معارض برتبة عميل

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 05:36 م

رواد مواقع التواصل لخالد أبو النجا بعد إساءته للشعراوى: "أقعدى انتى يا نادية"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:31 م

لماذا يكره الإخوان والشواذ الشيخ الشعراوى؟.. خالد أبو النجا يزعم: "مثال صارخ للجهل".. والإخوانى الهارب عصام تليمة يدعى عليه: "كان ضعيفا فى علم الحديث.. و"بيقول أحاديث ضعيفة".. فيديو

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:48 م

بعد فشل تحريضهم فى الكونجرس.. الإخوان وحلفاؤها ينتقلون إلى "فرنسا" لمواصلة المخطط المشبوه.. عمرو واكد وخالد أبو النجا ينفذان أوامر التنظيم فى التحريض.. وخبراء: تحركاتهما فاشلة ويتحركان وفق تعليمات مموليهما

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة