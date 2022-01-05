اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 02:51 م
أكرم القصاص
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العراق: انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب فى البصرة

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:00 م
العراق: انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب فى البصرة انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في قضاء الفاو بمحافظة البصرة الواقعة جنوب البلاد.

وأفاد المصدر الأمني حسبما ذكرت قناة (العراقية) الإخبارية اليوم، بأن الانفجار الذي وقع في قضاء الفاو نجم عن مخلف حربي في منطقة المملحة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، لافتًا إلى أن الانفجار تسبب في إصابة أحد المواطنين بجروح خطيرة.

وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي سقط فيه عدد من الضحايا جراء انفجار لغمين أرضيين من مخلفات الحرب في منطقة الرميلة الشمالية غربي محافظة البصرة العراقية، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثًا بالألغام والقنابل غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها منذ عام 1980.

 


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قضاء الفاو

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