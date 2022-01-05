العثور على جثة مجهولة الهوية متفحمة داخل عشة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة مجهولة الهوية داخل عشة بحديقة موالح متفحمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا العميد حسين زيور مأمور مركز منوف يفيد عثور أهالى أحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة مجهولة الهوية داخل عشة بحديقة موالح متفحمة.

على الفور إنتقال المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش معاون مباحث مركز شرطة منوف، وتم معاينة الجثة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.