اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:19 م
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السيطرة على حريق بمحل ملابس بمدينة منوف بسبب ماس كهربائى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:53 م
السيطرة على حريق بمحل ملابس بمدينة منوف بسبب ماس كهربائى أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل ملابس بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، نتيجة ماس كهربائى ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقى كوينة مأمور قسم منوف ، يفيد من نشوب حريق بمحل ملابس بمدينة منوف ، على الفور إنتقال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تحت العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدني.

وتم السيطرة على الحريق، الذى نشب بسبب ماس كهربائى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


مدير أمن المنوفية

حريق محل ملابس

مدينة منوف

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