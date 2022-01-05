الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد الانصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيدالأربعاء، 05 يناير 2022 02:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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