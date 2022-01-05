اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 03:21 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:07 م
الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد الانصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.


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أحمد الانصاري

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