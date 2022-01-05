الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

أ.ش.أ

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد الانصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.